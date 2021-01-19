Сергей Неверов: "Удалёнка никогда не заменит очного обучения"

Дистанционное обучение в России останется в качестве экстренной меры, заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

"Мы обязаны проконтролировать, чтобы в случае необходимости удалённого обучения оно проводилось максимально эффективно, было доступно и удобно для людей", — отметил он в ходе открытия весенней сессии Госдумы.

Единоросс подчеркнул, что в отношении дистанционного образования планируется принять законопроект, который предварительно будет обсуждаться с экспертами и законными представителями детей.

"Уверен, что мы найдём оптимальное решение, которое позволит сделать дистанционное образование максимально эффективным. Хотя ещё раз хочу это подчеркнуть: "удалёнка" никогда не заменит очное обучение, личное общение "глаза в глаза" ученика и преподавателя", — отметил депутат.