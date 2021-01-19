В России могут появиться передвижные аптеки, заявил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов на пленарном заседании Госдумы.
"Единая Россия" собирается принять законопроект, направленный на усовершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами.
"События прошлого года, когда наблюдался дефицит лекарств на прилавках, притом, что на складах их было достаточно, недопустимы. Кроме того, нам необходимо обеспечить бесперебойную работу аптек в удаленных территориях, сельской местности: для этого в нашем законопроекте вводится новое понятие: "передвижной аптечный пункт". Также важно не допустить монополизации розничной торговли лекарствами, создать здоровые условия конкуренции на фармрынке", — заявил Неверов.
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