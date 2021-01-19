Стиральная машина может быть рассадником "супербактерий"

Стиральные машины могут быть местом размножения опасных для здоровья бактерий, считает врач и телеведущая Елена Малышева.

На эти "супербактерии" не влияют даже антибиотики.

На своей странице в Instagram Малышева рассказала о результатах исследования немецких специалистов, которые нашли в стиральных машинах бактерии Klebsiella oxytoca, вызывающие развитие пневмонии, менингита и инфекции мочевыводящих путей.

В процессе стирки и в режиме энергосбережения с температурой воды не более 60 градусов бактерии начинают активно размножаться. Такая среда является очень благоприятной для них.

Малышева советует стирать вещи при высокой температуре, а также использовать дезинфицирующие средства для борьбы с бактериями. Саму стиральную машину необходимо регулярно чистить.