Роскачество выявило нарушения в бутилированной воде 65 торговых марок

Эксперты Роскачества проверили 206 торговых марок бутилированной воды, сообщает "Лента. ру".

В результате у 59 образцов были выявлены признаки фальсификата, а 5 торговых марок не соответствовали действующему техрегламенту ЕАЭС. Ещё один не соответствовал обязательным требованиям. Кроме того, у него обнаружили признаки фальсификации.

Информация на этикетах многих товаров вводит покупателей в заблуждение. В частности, указание на натуральность.

В общей сложности нарушения были выявлены в 65 образцах продукции. В основном они связаны с недостоверностью маркировки.

Питьевая вода "Акватонус", "Богородское" и "Тигирецкая" не соответствует техническому регламенту по количеству нитратов и нитритов, а ТМ Aquanika ("Aqanika kids") — по нитратам.

В питьевой воде "Ахун" обнаружили остаточный хлор.

Ранее "Правда. Ру" писала, что Совет Федерации настаивает на введении маркировки бутилированной воды.