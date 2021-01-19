Эксперты Роскачества проверили 206 торговых марок бутилированной воды, сообщает "Лента. ру".
В результате у 59 образцов были выявлены признаки фальсификата, а 5 торговых марок не соответствовали действующему техрегламенту ЕАЭС. Ещё один не соответствовал обязательным требованиям. Кроме того, у него обнаружили признаки фальсификации.
Информация на этикетах многих товаров вводит покупателей в заблуждение. В частности, указание на натуральность.
В общей сложности нарушения были выявлены в 65 образцах продукции. В основном они связаны с недостоверностью маркировки.
Питьевая вода "Акватонус", "Богородское" и "Тигирецкая" не соответствует техническому регламенту по количеству нитратов и нитритов, а ТМ Aquanika ("Aqanika kids") — по нитратам.
В питьевой воде "Ахун" обнаружили остаточный хлор.
Ранее "Правда. Ру" писала, что Совет Федерации настаивает на введении маркировки бутилированной воды.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.