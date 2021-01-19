Обвинение запросило для Рамиля Шамсутдинова 25 лет лишения свободы

В конце декабря суд присяжных признал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.
Трагедия произошла в войсковой части в Забайкалье 25 октября 2019 года. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула расстрелял своих сослуживцев из автомата. Погибло восемь военнослужащих, ещё двое были тяжело ранены. Свой поступок Шамсутдинов объяснил тем, что в части имели место неуставные отношения и сослуживцы издевались над ним.
Во вторник, 19 января, в читинском Втором восточном окружном военном суде начались прения сторон по делу Рамиля Шамсутдинова.
"Суд приступил к прениям. Прокуроры просят 25 лет лишения свободы. Сейчас выступает сторона защиты", — сообщила представитель суда РИА "Новости".
Ранее стало известно, что проведённая комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза не выявила у Рамиля Шамсутдинова никаких психических отклонений.
В ходе расследования обстоятельств трагедии выяснилось, что над Шамсутдиновым и ещё несколькими солдатами-срочниками издевался их сослуживец Рустам Мухатов. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тысяч рублей.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.