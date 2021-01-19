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Обвинение запросило для Рамиля Шамсутдинова 25 лет лишения свободы

Общество

В конце декабря суд присяжных признал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

Обвинение запросило для Рамиля Шамсутдинова 25 лет лишения свободы

Трагедия произошла в войсковой части в Забайкалье 25 октября 2019 года. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула расстрелял своих сослуживцев из автомата. Погибло восемь военнослужащих, ещё двое были тяжело ранены. Свой поступок Шамсутдинов объяснил тем, что в части имели место неуставные отношения и сослуживцы издевались над ним.

Во вторник, 19 января, в читинском Втором восточном окружном военном суде начались прения сторон по делу Рамиля Шамсутдинова.

"Суд приступил к прениям. Прокуроры просят 25 лет лишения свободы. Сейчас выступает сторона защиты", — сообщила представитель суда РИА "Новости".

Ранее стало известно, что проведённая комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза не выявила у Рамиля Шамсутдинова никаких психических отклонений.

В ходе расследования обстоятельств трагедии выяснилось, что над Шамсутдиновым и ещё несколькими солдатами-срочниками издевался их сослуживец Рустам Мухатов. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тысяч рублей.

Автор: Людмила Черткова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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