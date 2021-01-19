США предрекли судьбу Украины 2014 года

После того, как Джо Байден будет приведён к президентской присяге, в США начнётся планомерное развитие ситуации по украинскому сценарию.

Так считает Александр Брод, член СПЧ при президенте России.

Он напомнил, как в 2014 году на Украине всех несогласных с переменами "выдавливали из страны, либо просто физически уничтожали".