США предрекли судьбу Украины 2014 года

После того, как Джо Байден будет приведён к президентской присяге, в США начнётся планомерное развитие ситуации по украинскому сценарию.
Так считает Александр Брод, член СПЧ при президенте России.
Он напомнил, как в 2014 году на Украине всех несогласных с переменами "выдавливали из страны, либо просто физически уничтожали".
"Думаю, это же будет и в Америке, потому что там сейчас правит элита, которая трактует демократию исключительно как власть демократов. Как только "их" Байден придёт во власть, в стране начнётся травля несогласных. Как когда-то на Украине", — говорит Брод.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.