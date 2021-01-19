Американцы на МКС поделились едой с российскими космонавтами

Из-за того что старт грузового космического корабля "Прогресс МС-16" был отложен более чем на два месяца, у российских космонавтов на борту МКС закончились запасы еды.

Запуск "Прогресса МС-16" был перенесён с 11 декабря 2020 года на 15 февраля 2021 года. Как пояснили в пресс-службе "Роскосмоса", это связано с дополнительными проверками корабля. Тем временем у российского экипажа Международной космической станции подошли к концу продовольственные запасы.

Российская сторона обратилась к американским коллегам с просьбой доставить рационы питания на их корабль. Американцы в ответ предложили поделиться с российским экипажем той едой, что уже имеется на МКС. По их словам, в американском модуле достаточно большой запас продовольствия.

"Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания", — сообщил российский космонавт Сергей Рыжиков Центру управления полётами.

Продукты предоставлены российским космонавтам на безвозмездной основе, уточнил заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев в беседе с РИА "Новости".

Сейчас на борту Международной космической станции работают семь космонавтов. Это россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, японец Соити Ногути.