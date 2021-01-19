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Стало известно, кто из россиян сможет раньше выйти на пенсию

Общество

Пандемия коронавируса помогла обществу пересмотреть свои ценности, многое расставив по местам. Стало ясно, кто является настоящим героем нашего времени.

Стало известно, кто из россиян сможет раньше выйти на пенсию

Это, конечно, медики. Они работали не покладая рук во время первой полны пандемии и продолжают бороться с коронавирусом и спасать человеческие жизни сейчас. О том, какие льготы полагаются борцам с COVID-19, рассказала зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко.

"Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трём месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана", — сообщила сенатор на пресс-конференции НСН.

Также у них имеется льгота размером до 375 тысяч рублей на приобретение нового автомобиля ценой до полутора миллионов рублей. У медицинских работников в регионах есть возможность приватизации жилья при условии определённого стажа работы, добавила Татьяна Кусайко.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что с понедельника, 18 января, в России началась массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Она будет добровольной и бесплатной.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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