Стали известны условия пребывания Навального в СИЗО

Накануне вечером арестованный на 30 суток блогер Алексей Навальный прибыл в Следственный изолятор федерального подчинения "Матросская Тишина".

Ранее выездное заседание Химкинского городского суда вынесло решение о заключении задержанного Алексея Навального под стражу на 30 суток. Поступившую жалобу на его арест будет рассматривать Московский областной суд.

"В настоящее время Навальный А. А. размещён в трёхместной камере карантинного отделения, в которой он содержится один, так как по прибытии из-за границы он должен пройти карантин в течение 14 дней", — сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников в Telegram.

Правозащитник рассказал, что по прибытии в СИЗО-1 Алексей Навальный принял душ и поужинал. Ему выдали постельные принадлежности, необходимую посуду и гигиенический набор. В камере, где содержится Навальный, имеется горячая вода, холодильник, электрический чайник и телевизор. У арестанта есть возможность заказать самостоятельно или через родственников необходимые продукты питания и вещи в магазине СИЗО.