МВД запросило для Навального арест на 30 суток

В ходе судебного слушания представительница управления МВД России по г. о. Химки сообщила о многократных нарушениях условий испытательного срока Алексеем Навальным, а также запросила для него арест на 30 суток.

"В период испытательного срока с 2020 года осуждённым Навальным систематически нарушались возложенные судом обязанности в виде явки на регистрацию своевременно и не реже двух раз в месяц в установленные дни", — сообщила представительница МВД.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после его прилёта из Берлина, где он находился последние полгода.