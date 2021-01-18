Мурашко назвал условие отмены масочного режима в стране

Масочный режим необходимо поддерживать до момента формирования коллективного иммунитета к COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета", — цитирует его слова РИА Новости.

Человек, имеющий иммунитет к COVID-19, после контакта с заражённым, может стать переносчиком заболевания.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что около 25% россиян имеют иммунитет к коронавирусу.