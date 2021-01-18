Федеральная служба исполнения наказаний просит суд арестовать Алексея Навального для рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу "Ив Роше".
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Ольгу Михайлову.
"Как мне сообщили в УВД "Химки", где находится сейчас Навальный, сегодня прямо в отделе полиции пройдет судебное заседание по ходатайству ФСИН об избрании моему подзащитному стражи", - отметила правозащитник.
Напомним, Навальный был задержан 17 января в аэропорту из-за неоднократного нарушения условного наказания.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.