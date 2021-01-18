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Навальному могут заменить условный срок на реальный

Общество

Федеральная служба исполнения наказаний просит суд арестовать Алексея Навального для рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу "Ив Роше".

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Ольгу Михайлову.

"Как мне сообщили в УВД "Химки", где находится сейчас Навальный, сегодня прямо в отделе полиции пройдет судебное заседание по ходатайству ФСИН об избрании моему подзащитному стражи", - отметила правозащитник.

Напомним, Навальный был задержан 17 января в аэропорту из-за неоднократного нарушения условного наказания.

Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
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