38-летний член монаршей фамилии заявил, что гордится своей бабушкой.
Принц Уильям обратился гражданам Великобритании. Внук Елизаветы II поставил в пример свою бабушку, которая одна из первых прибегла к вакцине от коронавируса.
В Англии введен повторный общенациональный карантин. Нация обеспокоена распространением вируса нового типа.
Герцоги Кембриджские не покидают своего поместья в Норфолке.
Принц Уильям поддерживает связь с обществом посредством онлайн-трансляций. В очередном видеообращении старший отпрыск принца Чарльза обсудил с согражданами ситуацию с вакцинацией, которая сложилась в Великобритании
Сообщалось, что 99-летний принц Филипп и 94-летняя королева Великобритании уже прошли вакцинацию.
Королева и ее муж находились в зоне особого риска в силу возраста. Вакцину супругам сделали в Виндзорском замке. Прививку от коронавируса монаршей чете сделал личный врач королевы, который специально для этой цели прибыл в королевскую резиденцию.
Худрук "Ералаша" пытался вызволить сына из "долговой ямы".