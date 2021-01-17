Елизавета II вакцинировалась от коронавируса

38-летний член монаршей фамилии заявил, что гордится своей бабушкой.

Принц Уильям обратился гражданам Великобритании. Внук Елизаветы II поставил в пример свою бабушку, которая одна из первых прибегла к вакцине от коронавируса.

В Англии введен повторный общенациональный карантин. Нация обеспокоена распространением вируса нового типа.

Герцоги Кембриджские не покидают своего поместья в Норфолке.

Принц Уильям поддерживает связь с обществом посредством онлайн-трансляций. В очередном видеообращении старший отпрыск принца Чарльза обсудил с согражданами ситуацию с вакцинацией, которая сложилась в Великобритании

Сообщалось, что 99-летний принц Филипп и 94-летняя королева Великобритании уже прошли вакцинацию.

Королева и ее муж находились в зоне особого риска в силу возраста. Вакцину супругам сделали в Виндзорском замке. Прививку от коронавируса монаршей чете сделал личный врач королевы, который специально для этой цели прибыл в королевскую резиденцию.