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Японец заработал миллионы, занимаясь ничегонеделанием

Общество » Соцсети

Чем только не пришлось заниматься профессиональному бездельнику Сёдзи Моримото вместе со своими клиентами: не только слушать жалобы и ловить бабочек в парке.

Японец заработал миллионы, занимаясь ничегонеделанием

Жителю Токио Сёдзи Моримото 37 лет, он женат и имеет учёную степень по физике. Несколько лет назад он работал в издательстве, но, похоже, устал каждый день ходить на работу. Теперь у него есть занятие поинтересней: японец зарабатывает на жизнь профессиональным ничегонеделанием. Его карьера бездельника началась в 2018 году с объявления в Twitter.

"Сдаю себя в аренду как человек, который ничего не делает. Вам сложно ходить в магазин в одиночку? Не хватает игрока в команде? Вам нужен кто-то, кто займёт для вас место? Я не умею делать ничего, кроме элементарных вещей", — написал Маримото в своём аккаунте.

С тех пор услугами профессионального бездельника воспользовались около трёх тысяч человек. В среднем у Маримото бывает по 3-4 клиента в день. Его услуги обходятся в 10 тысяч иен (немногим более 7000 рублей) плюс расходы на дорогу и питание. За это время Сёдзи удалось заработать 20 миллионов иен (больше 21 миллиона рублей).

Как рассказывает сам бездельник, его часто нанимают люди, которым одиноко или просто скучно. За время работы ему доводилось не только гулять и обедать с клиентами, но и выслушивать жалобы на жизнь и тяжёлую работу, позировать для фото, ловить бабочек, фотографироваться для соцсетей и даже ходить вместе подписывать бракоразводные документы, пишет The Independent.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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