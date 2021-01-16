Люди, которые в работе взаимодействуют с большим количеством людей, должны обязательно проходить вакцинацию от коронавируса. Соответствующее положение должно быть включено в трудовой договор.
Такое мнение радио "Говорит Москва" высказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Для примера он привёл среднестатистического преподавателя вуза, у которого может быть шесть групп по 30 человек.
"Вот 180 человек контактируют. Кто против и не хочет работать на таких условиях — пусть работает дворником, там безопасно", — отметил Жемчугов.
"Могу привести в пример Бориса Грачевского. Скорблю. Жаль, что не провакцинировался, был бы жив", — добавил врач.
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