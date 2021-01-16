В трудовой договор могут включить положение о вакцинации

Люди, которые в работе взаимодействуют с большим количеством людей, должны обязательно проходить вакцинацию от коронавируса. Соответствующее положение должно быть включено в трудовой договор.

Такое мнение радио "Говорит Москва" высказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Для примера он привёл среднестатистического преподавателя вуза, у которого может быть шесть групп по 30 человек.