Россиянам вернули штрафы за неуплату ЖКУ из-за пандемии

В связи с пандемией коронавируса в апреле в России был введён мораторий на взыскание неустойки за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Средняя сумма пеней и штрафов, накопившихся с того момента, не будет превышать тысячу рублей.

"Все старые правила, которые у нас были, остаются действовать. Мы сделали расчёт, что если не платить за квартиру со средней коммуналкой в 5-6 тысяч рублей в месяц с апреля, то в январе сумма пеней не превысила бы тысячи рублей. Это лучше любого банковского кредита", — заявил на Гайдаровском форуме заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Также он отметил, что за время пандемии COVID-19 платёжная система россиян улучшилась. Осенью 2020 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг снизилась в годовом выражении на 14 %, сообщает "Прайм".