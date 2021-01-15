Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Верховный суд: футбольный матч - уважительная причина ухода с работы
Переплюнул всех фриков: Сябитова раскритиковала Моргенштерна
Эрдоган: нам не нужно разрешение из Вашингтона для покупки С-400
МИД: Россия готовится покинуть ДОН
Младенец катался за рулём иномарки в Чебоксарах
Врач объяснила, почему нельзя работать лёжа на кровати
"Лучше меньше, да лучше": президент ФРГ напомнил про "удалёнку"
Муцениеце призналась, что чувствовала себя недостойной Прилучного
Сейшельские острова открылись для туристов с прививкой от COVID-19

Россиянам вернули штрафы за неуплату ЖКУ из-за пандемии

Общество

В связи с пандемией коронавируса в апреле в России был введён мораторий на взыскание неустойки за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Россиянам вернули штрафы за неуплату ЖКУ из-за пандемии

Средняя сумма пеней и штрафов, накопившихся с того момента, не будет превышать тысячу рублей.

"Все старые правила, которые у нас были, остаются действовать. Мы сделали расчёт, что если не платить за квартиру со средней коммуналкой в 5-6 тысяч рублей в месяц с апреля, то в январе сумма пеней не превысила бы тысячи рублей. Это лучше любого банковского кредита", — заявил на Гайдаровском форуме заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Также он отметил, что за время пандемии COVID-19 платёжная система россиян улучшилась. Осенью 2020 года задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг снизилась в годовом выражении на 14 %, сообщает "Прайм".

 

 

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Пенсионер из Подмосковья открыл стрельбу по полицейским
"Приключения" России в Северной Македонии: выдумка ЕС или реальность?
Подруга Грачевского раскрыла тайну завещания худрука "Ералаша"
Робота научили проявлять "примитивную эмпатию" к "сородичу"
Зачем эстонской оппозиции понадобилось злить русофобов?
Трое из ларца: какой кандидат в председатели ХДС удобен России
Устюгов вернётся на трассу Кубка мира в Фалуне
Иномарка упала с моста в реку в Республике Алтай
В коронавирусном регулировании есть пробелы. Что делать властям?
Работодателей будут наказывать за несоблюдение режима работы в мороз
Популярное
Здоровье и профилактика
Кому противопоказан мёд, рассказал диетолог

Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.

Кому противопоказан мёд, рассказал диетолог
Прибалтика под знаками краха и ковида
Прибалтика
Прибалтика под знаками краха и ковида
Новости Симферополя
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Интересные Новости
Эксперт назвал настоящую причину гибели "непотопляемого" "Титаника"
Любовь Степушова Перуанские судьи обвинили мировые элиты в "ковидном" заговоре Любовь Степушова Рустем Сафронов Захват Капитолия, или "Трампизм" остаётся Рустем Сафронов Олег Артюков Борьба за наследство: Геннадию Зюганову "подыскали" преемников Олег Артюков
Комментарии
Почему киргизы проявили редкостное единодушие на президентских выборах?
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Захват Капитолия, или "трампизм" остаётся
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Доллар за 24 рубля: в чём ошибка "индекса бигмака"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Захват Капитолия, или "трампизм" остаётся
Азербайджан начал поставки газа в Европу: что это означает для России
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Россиян и элиты сковала "стабильность"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников