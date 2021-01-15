Работодателей будут наказывать за несоблюдение режима работы в мороз

Россиян, которым приходится работать в условиях низких температур, работодатели обязаны обеспечить обогревом, перерывами и индивидуальными средствами защиты.

Бездействие в этом вопросе со стороны вышестоящего руководства будет грозить уголовной ответственностью, сообщили в пресс-службе Роструда.

"В случае, если бездействие работодателя приведёт к причинению вреда здоровью работника, его должностным лицам может грозить ответственность вплоть до уголовной", — отметили в ведомстве.

У сотрудников, работающих на морозе, не должно быть противопоказаний по здоровью. Перерывы на обогрев должны быть за счёт работодателя.

Температура воздуха в местах обогрева не может опускаться ниже 21 градуса. Также дополнительно должно быть установлено оборудование для обогрева кистей и стоп, сообщает ТАСС.