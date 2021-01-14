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Сергей Комков: "Учителя не должны готовить школьников к ЕГЭ"

Общество

Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов предложил освободить от ЕГЭ учащихся, которые планируют поступать в колледжи.

Сергей Комков: "Учителя не должны готовить школьников к ЕГЭ"

Инициативу в интервью "Правде. Ру" прокомментировал президент Всероссийского фонда образования, академик Международной академии наук педагогического образования, доктор педагогических наук, профессор Сергей Комков.

"Дело в том, что Сергей Миронов изучил опыт европейских стран, и мы с ним ранее уже обсуждали этот вопрос. В Чехии, Словакии и ряде других европейских стран этот тестовый итоговый экзамен сделают только те, кто поступает в высшие учебные заведения, то есть в университеты. Те, кто поступает в средние специальные учебные учреждения, никакого тестового экзамена не сдаёт, так же как и те, кто не планирует поступать в вузы.

Хватит натаскивать на ЕГЭ

Я считаю, что школе вообще не нужно ставить задачу подготовки к тестовому экзамену, и школьных учителей не надо ориентировать на "натаскивание" на ЕГЭ. Те, кто собирается действительно сдавать тестовые экзамены, они пусть дополнительно занимаются и готовятся к нему с репетитором или без репетитора — это уже дело семьи. Школьные учителя должны заниматься по школьной программе, как положено, а не натаскиванием на ЕГЭ.

Это должна быть нормальная работа с нормальным режимом, с нормальным итоговым экзаменом в традиционной классической форме.

Итоговые классические экзамены должны быть, но это должны быть творческие работы в традиционной форме, будь то сочинения, какие-то творческие эссе, контрольные, зачётные работы, засчитываться результаты олимпиад, конкурсов — есть различные формы итогового учета знаний учащихся за курс средней школы. Но ни в коем случае не тестовая формула оценки знаний", — пояснил собеседник "Правды. Ру".

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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