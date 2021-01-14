Герой России Толбоев: Пусть Навальный оставит Россию в покое

Заявление оппозиционера Алексея Навального о возвращении на Родину вызвало неоднозначную реакцию россиян. Наиболее эмоционально новость восприняли жители Северного Кавказа. Герой России, летчик-испытатель генерал-майор Магомед Толбоев считает нелогичным возвращение Навального, ведь политику так не нравилось в России.

"У офицеров есть одно понятие: рад служить и честь иметь перед Родиной. А эти болтуны — Навальный, Каспаров и другие, которые живут за чужие деньги и хаят родную страну, должны вспомнить, на чьём хлебу они выросли. А теперь они жуют доллары, пусть жуют и далее. Они нам не нужны. Лично я Навального не видел и не знаю. Он мне не интересен, как и 145 миллионам россиян. Где теперь его дом — Берлин, Лондон, Париж? Пусть живёт там и оставит Россию в покое", — высказался боевой генерал.

Герой России напомнил, что на Западе никого не будут "кормить бесплатно". Но даже голод не заставил бы его принимать подачки взамен на унижение родной страны.

"Навальный может и дальше отдыхать в Европе, жить, загорать. Что ему вдруг понадобилось в России? Ну плохая же страна, грязная, холодная — он всё сказал про свою Родину. От моего имени, героя России, летчика-испытателя, космонавта Магомеда Толбоева передаю ему в Европу большой привет. Пусть не возвращается, а сидит там, где ему всё нравится. На Северном Кавказе к персоне Навального относятся категорически негативно. Для кавказца есть два преступления, которые не прощают: оскорбление женщины и оскорбление родной земли", — подытожил Магомед Толбоев.