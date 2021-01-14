За 2020 год "ОК" выплатит разработчикам мобильных игр 970 млн рублей

Социальная сеть "Одноклассники" подвела итоги 2020 года. COVID-19 сильно повлиял на тренды "ОК".

Так, пандемия привела к росту активности в сервисах для коммуникации и развитию популярных способов обмена эмоциями в "Одноклассниках". По итогам 2020 года пользователи отправили 52,8 млрд виртуальных подарков, 4,5 млрд открыток и 1,5 млрд стикеров в сообщениях.

Осенью в "ОК" появился сервис "Моменты". С его помощью пользователи могут делиться исчезающими фото и видео и соревноваться со своими друзьями в популярности. За два месяца число пользователей сервиса превысило 16 млн человек.

На фоне пандемии пользователи стали активнее пользоваться развлекательными сервисами соцсети: играми и видео. К концу года число игроков в день на мобильной платформе увеличилось на 24,3%.

Пользователи стали чаще приобретать внутренние бонусы на мобильных устройствах: в результате "ОК" выплатили разработчикам мобильных игр 970 млн рублей за год, что на 62% больше, чем годом ранее.

Это привело и к росту общих выплат разработчикам всех игр на платформе, сумма которых за год превысила 3,3 млрд рублей.

В этом году видеоплатформа преодолела отметку в один млрд просмотров в сутки.