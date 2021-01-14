"Удалёнка" отменяется: большинство российских школ вышли из карантина

Российские школьники возвращаются к очному обучения после новогодних праздников. В большинстве регионов РФ в школах отменён карантин, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"С первой рабочей недели подавляющее большинство регионов вернули школьников за парты, сегодня решение о полном возвращении всех классов в очный формат обучения приняла Москва. Это отрадный факт, который говорит об эффективности нашей совместной работы с регионами по защите здоровья", — заявил он.

Также Кравцов рассказал о мерах, направленных на снижение риска распространения COVID-19.

Так, в школах регулярно проводится дезинфекция помещений, пересматривается продолжительность каникул и корректируется расписание, сообщает ТАСС.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в Министерстве просвещения предложили не нагружать детей домашними заданиями.