Эпидемиолог Алексей Аграновский рассказал, какие места являются наиболее опасными с точки зрения заражения COVID-19. Он призывает россиян соблюдать все необходимые противоэпидемиологические меры.
Эксперт отметил, что основной источник заражения — это общественные места. Очень высок риск подхватить вирус в метро.
"Основной путь передачи — наземный транспорт и метро", — пояснил Аграновский.
Также он пояснил, что это связано с тем, что в метрополитене, как и в другом общественном транспорте, не меняется температура воздуха и там всегда большое количество людей, сообщают "Невские новости".
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