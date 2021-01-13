Эпидемиолог назвал места с повышенным риском заражения COVID-19

Эпидемиолог Алексей Аграновский рассказал, какие места являются наиболее опасными с точки зрения заражения COVID-19. Он призывает россиян соблюдать все необходимые противоэпидемиологические меры.

Эксперт отметил, что основной источник заражения — это общественные места. Очень высок риск подхватить вирус в метро.

"Основной путь передачи — наземный транспорт и метро", — пояснил Аграновский.

Также он пояснил, что это связано с тем, что в метрополитене, как и в другом общественном транспорте, не меняется температура воздуха и там всегда большое количество людей, сообщают "Невские новости".