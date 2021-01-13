Опрос: почти 50% россиян довольны своей жизнью

47% россиян устраивает их жизнь. Такие данные опроса приводит ВЦИОМ.

Также сообщается, что 26% опрошенных заявили, что недовольны своей жизнью, 25% — довольны ею только отчасти, 2% затруднились ответить.

Мнения о сложившейся в стране ситуации разделились. 47% граждан считают, что она хорошая, а 48% придерживаются противоположного мнения. 5% не смогли ответить на этот вопрос.

Что касается оценки экономического положения в России, то 45% респондентов считают, что она среднее, 36% — что плохое. 15% считают экономическую ситуация благоприятной, а 4% затруднились ответить.

Опрос проводился 27 декабря 2020 года. В нём приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.