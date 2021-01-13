Программист может потерять биткоины на $240 млн из-за забытого пароля

У программиста из США Стефана Томаса 7002 биткоина, кошелёк с которыми хранится на защищённой флешке IronKey. Пароль от неё он записал на бумажке, которую потерял, а самостоятельно вспомнить нужную комбинацию символов он не может.

На разблокировку даётся 10 попыток, 8 из них Стефан уже использовал.

В случае если ему не удастся с двух попыток вспомнить свой пароль, то IronKey автоматически зашифрует всё содержимое, и тогда Томас навсегда лишится $240 миллионов.

Стоит отметить, что почти утраченное состояние Стефан не заработал, а получил в подарок ещё в 2011 году, когда криптовалюте было всего три года от роду (она появилась в 2008 году), сообщает cnews. ru. Дарителем тогда стал некий фанат криптовалют.