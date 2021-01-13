Известный российский видеоблогер умер из-за коронавируса в 31 год

Популярный российский видеоблогер Денис Бейсовский скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в возрасте 31 года, сообщил его отец.

На YouTube-канале Дениса Бейсовского — 159 тысяч подписчиков. Блогер рассказывал о видеоиграх и новинках из мира игровой индустрии, делился с игроманами "фишками" и лайфхаками. О нём отзывались как о "крутом игромане" и хорошем человеке.

25 декабря Денис сообщил в своём Instagram-аккаунте, что заразился COVID-19 и госпитализирован в ковид-центр в Сокольниках.

"Кошмарило, как никогда. Хронические болячки не дали пройти болезни в лёгкой форме", — признался блогер подписчикам.

Второго января Дениса выписали, о чём он также сообщил своим фолловерам, отметив, что эта болезнь — худшее, что с ним случалось когда-либо в жизни.

"Сегодня в 3 утра я потерял сына…

Больно… Обидно… Глупо как-то…

Для меня естественно, что мой сын самый лучший и он и есть повод гордиться! Но… то, что произошло сегодня… то, когда я реально осознал, кто Денис для многих — выяснилось только сегодня!" — написал в Facebook отец блогера Юрий Судаков вечером 11 января.

Дениса Бейсовского похоронят в Смоленске.