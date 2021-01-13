Twitter "решительно осудил" блокировку соцсетей в Уганде

Американская социальная сеть Twitter выступила против блокировки соцсетей и мессенджеров в Уганде. А перед этим заблокировала ряд аккаунтов в этой стране.

Накануне правительство Уганды (за два дня до президентских выборов) дало распоряжение интернет-провайдерам заблокировать доступ пользователям в соцсети и мессенджеры. Это вызвало возмущение руководства американской социальной сети Twitter.

"Мы решительно осуждаем отключения интернета — они чрезвычайно вредны, нарушают основные права человека и принципы открытого интернета", — заявили в Twitter.

До этого соцсеть Twitter заблокировала ряд аккаунтов, связанных с предстоящими выборами в Уганде, которые пройдут 14 января. Жители страны будут выбирать президента и парламент. Действующий президент Уганды Йовери Мусевени, находящийся у власти с 1986 года, снова баллотируется на пост главы государства.

Ранее Twitter заблокировал учётную запись президента США Дональда Трампа с десятками миллионов подписчиков. Это вызвало массовый переход пользователей в мессенджер Telegram и обвал акций Twitter.