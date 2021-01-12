ФСИН обратилась в суд с требованием реального срока для Навального

Симоновский районный суд Москвы зарегистрировал дело об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей Алексеем Навальным.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) выдвинула претензии о невыполнении правил условного осуждения к Алексею Навальному в конце декабря 2020 года.

"В случае подтверждения факта уклонения условно осуждённого от контроля уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) в отношении него будут приняты меры, предусмотренные ч. 4 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации", — сообщили тогда в УФСИН.

Основанием для претензий стало заявление немецкой клиники Charite, сообщившей, что пациент был выписан 20 сентября, а к 12 октября был уже совершенно здоров. ФСИН потребовала, чтобы Навальный явился в инспекцию для контроля.

В настоящее время оппозиционный блогер продолжает находиться в Германии. О его планах возвращения на Родину в настоящий момент неизвестно, хотя после выписки из немецкой клиники он изъявлял такое желание.