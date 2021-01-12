Россиянам разрешили фотографировать товары в магазине

В России изменились правила розничной торговли. 1 января вступило в силу постановление правительства РФ.

Теперь граждане имеют право делать фото товаров, а сотрудники торговых точек должны реагировать на претензии покупателей. Требование не распространяется только на места, доступ в которые запрещён посетителям.

Цель введения данных мер в том, чтобы при желании покупатели могли получить полную информацию о товаре, в том числе путём фотографирования.

Кроме того, изменились правила онлайн-торговли. Продавцов обязали отправлять ответ на претензии покупателей.

По новым правилам на торговых автоматах будут указывать алгоритм возврата денежных средств в случае, если покупатель не получил заказ, сообщает Роспотребнадзор.

На АЗС клиент сможет получить копию документа о качестве топлива. В нём будут содержаться сведения об изготовителе, нефтебазе и фактическом адресе, с которого была производилась отгрузка горючего.