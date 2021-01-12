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Россиян будут штрафовать за выращивание "нелегального" картофеля

Общество

Россиян будут штрафовать за продажу "нелегального" картофеля, сообщил в интервью изданию "Прайм" юрист Егор Редин.

Речь идёт о картошке, выращенной из "нелегальных" семян. Выращивание и продажа такого картофеля будет караться штрафом.

Нужно покупать только семена, выращенные специально для посадки.

За продажу "нелегального" картофеля гражданам грозит штраф в размере до 500 рублей.

Для личного пользования никаких ограничений нет, административная ответственность предусмотрена только за выращивание картофеля для продажи.

Ранее "Правда. Ру" писала, что малоимущим в Коми выделят землю для посадки картофеля. По мнению властей, данная инициатива введена для обеспечения семей урожаем на зиму.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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