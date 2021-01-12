Горбачёв "списывает" проблемы соседей России на развал Союза

Переход к демократии был бы легче для бывших советских республик, если бы СССР продолжал существовать в той или иной форме.
Так считает первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.
Своим мнением он поделился, комментируя политические кризисы в Беларуси и Киргизии, которые, по мнению экс-главы государства, "борются с трудностями перехода от советской системы к демократии".
"Конечно, меня беспокоит то, что происходит с нашими соседями, — сказал он в интервью РИА Новости. — Если бы нам удалось сохранить союз в какой-то форме, я уверен, что было бы меньше проблем."
Однако бывший президент выразил уверенность, что страны в конечном итоге преодолеют свои проблемы, и предостерег иностранные государства от вмешательства в дела на постсоветской территории, особенно в Беларуси.
"Мы должны дать народу возможность найти свой собственный путь, — сказал он, отметив предложенные президентом Александром Лукашенко конституционные реформы. — Все стороны должны иметь ответственное отношение к этому процессу."
Напомним, в сентябре Горбачев заявил о своей поддержке белорусских демонстрантов, назвав полицейские подавления демонстраций "дьявольскими".
"Я уважаю республику и люблю белорусский народ, -сказал он тогда интернет-изданию Podyom. — Теперь они показали свой сильный характер. Это очень хорошо."
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