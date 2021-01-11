В России изменились правила приёма детей в первый класс

С 2021 года в России изменился порядок приёма детей в первый класс, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Раньше родители будущих первоклассников могли подавать заявления только до 1 февраля. Это касается семей, которые проживают на закреплённой за школой территории, а также семей, имеющих преимущество при зачислении в первый класс.

Заявления принимались до 30 июня.

Теперь документ о зачислении в первый класс издаётся школой в течение трёх рабочих дней после 30 июня.

Если ребёнок проживает в микрорайоне, который не закреплён за школой, то родителям нужно подавать заявление с 6 июля. Приём заявлений будет вестись до 5 сентября.

"Государственная школа может отказать в приёме только в случае, если свободные места закончились. Тогда органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребёнка в другую школу", — отметили в министерстве.

Подать документы в школу можно лично, по почте, а также через электронную почту школы, сайт и на региональных порталах государственных и муниципальных услуг.