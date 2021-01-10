В Анапе "наехали" на 9-летнего предпринимателя, который делал варенье

Школьник из Анапы Ярослав Ковалевский начал собственный бизнес. Мальчик сам готовит и продаёт варенье.

Всё началось с того, что Ярослав захотел сделать подарок маме и решил заработать денег. Вкусное лакомство он начал продавать в школе. Вскоре он начал зарабатывать серьёзные деньги и попал в поле зрения школьной администрации. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Мальчику удалось купить маме подарок, а остальные деньги он направил на благотворительность. Однако в школе всё равно решили наказать Ярослава и составили на него протокол в отдел по делам несовершеннолетних.