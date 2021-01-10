Дмитрий Быков: "Давайте дадим американцам жить их страшной жизнью"

Писатель высказал свою точку зрения на события в США.

Дмитрий Быков не разделяет мнение некоторых российских политологов, провозгласивших смерть американской демократии. Он считает, что волнение после выборов — вполне естественная реакция общества.

Дмитрий Львович не согласен с утверждением сенатора РФ Константина Косачёва, который сказал, что американская демократия захромала на обе ноги.

"Конечно, на фоне очередного американского кризиса Россия выглядит практически неуязвимой. Она не захромала на обе ноги, потому что у российской демократии ног нет вообще, что бы ни понимал под ними Косачёв", — сказал писатель в передаче "Один" на "Эхе Москвы".

Литературовед уверен, что волнения в США свидетельствуют о том, что демократия там жива.