Писатель высказал свою точку зрения на события в США.
Дмитрий Быков не разделяет мнение некоторых российских политологов, провозгласивших смерть американской демократии. Он считает, что волнение после выборов — вполне естественная реакция общества.
Дмитрий Львович не согласен с утверждением сенатора РФ Константина Косачёва, который сказал, что американская демократия захромала на обе ноги.
"Конечно, на фоне очередного американского кризиса Россия выглядит практически неуязвимой. Она не захромала на обе ноги, потому что у российской демократии ног нет вообще, что бы ни понимал под ними Косачёв", — сказал писатель в передаче "Один" на "Эхе Москвы".
Литературовед уверен, что волнения в США свидетельствуют о том, что демократия там жива.
"Российская демократия сейчас присутствует в таком, не скажу посмертном, а в каком-то коматозном состоянии — между жизнью и смертью. В России нет никаких волнений, поскольку нет никаких выборов. Российский выбор как бы всегда предрешён. Мы страна рока, не страна выборов абсолютно. Всегда можем сказать, что мы не выбирали — ни жизнь, ни отечество, ни Путина, ни судьбу, ни себя. Мы действуем в предложенных обстоятельствах. В этом есть своеобразное величие, но давайте уже дадим американцам жить их страшной жизнью", — объяснил свою позицию Быков.
Выступая с докладом на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын расставил геополитические акценты и высказался об отношениях с США, Китаем и Россией.