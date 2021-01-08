Климатолог рассказала об аномально опасном лете 2021 в России

Климатологи ожидают аномально опасное лето в 2021 году в России. По словам метеоролога Екатерины Пестряковой, из-за антициклона в Сибири и на Урале лето будет сухим.

"Лето тёплое будет, осадков будет меньше. Очень опасаюсь сухого лета. Тренд последних лет — становится суше. Это плохо", — приводит URA. RU слова Пестряковой.

Также можно ожидать повышенное давление. Летом 2020 года оно превышало норму на десять мм ртутного столба, чего не было в истории метеонаблюдений.