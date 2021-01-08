Учёные назвали симптомы затяжного заболевания COVID-19

Учёные из Национального Института по здоровью Великобритании (NICE) рассказали о затяжном заболевании коронавирусом. Проведённые исследования показали, что болезнь может протекать дольше 12 недель, сообщает Express.
Выводы учёных говорят о том, что при продолжительном заболевании коронавирус трудно диагностировать. Среди его симптомов:
Также могут развиться неврологические признаки заболевания — головокружение или нарушение сна. Симптомы могут проявляться периодически, даже если тесты на коронавирус показывают отрицательный результат.
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