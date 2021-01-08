Компания WhatsApp обновила политику конфиденциальности и условия использования мессенджера. До 8 февраля каждый пользователь будет обязан согласиться с обновлением. В другом случае аккаунт будет заблокирован.
WhatsApp теперь будет собирать данные пользователей и передавать их Facebook. Информация включает геолокацию, контакты, активность в соцсетях, а также установленные программы на смартфоне.
"Являясь одной из компаний Facebook, WhatsApp сотрудничает с Facebook, предоставляя функциональные возможности и обеспечивая интеграцию в рамках семейства приложений и продуктов Facebook", — говорится в сообщении мессенджера.
WhatsApp считается самым популярным мессенджером в России. Приложение установлено на 80% смартфонах, а активно пользуются им около 65% россиян.
В тройку самых популярных мессенджеров входят также Viber и Telegram.
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