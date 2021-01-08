Количество заражений коронавирусом в России не изменилось

За последние сутки в России выявили 23 652 случая заражения коронавирусом. Количество по сравнению с предыдущим днём практически не изменилось.

Умерло 454 человека с диагнозом COVID-19. Количество выздоровевших пациентов составило 21 677, сообщает оперативный штаб по коронавирусу.

Всего в России зарегистрировано 3 355 794 случая коронавируса. Число активных на данный момент составляет 563 754.

Снижение количества заражений

С 3 января количество заражений в России снизилось. Ежедневно выявляют 23-24 тыс. случаев COVID-19.

Традиционно по количеству обнаружения коронавируса лидирует Москва, где выявлено 5 027 заболевших.