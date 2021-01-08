Москвичи в первую неделю нового года активно обсуждают новое предприятие общественного питания, начавшее работу возле одной из станций метро.

Точнее, маркетинговый ход владельцев, назвавших свою закусочную именем Иосифа Сталина — Stalin Doner.

Как сообщается в группе "Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская" в Facebook,

Работает точка по продаже шаурмы под девизом "Жить стало лучше, жить стало веселее!", встречая потенциальных клиентов надписью на двери:

В меню заведения:

Потенциальные посетители точки общепита разделились на 2 лагеря:

"С одной стороны это как бы хохма. В смысле осмеяние бывшего идола, но с душком. И закрадывается мысль, может они мерзавцы?" — пишет пользователь Walery Koszko.

"Потенциально подобное заведение может спровоцировать громкий скандал своим меню и уж тем более лозунгами. Однако пока официальной реакции на это не последовало", — уточняет телеканал РЕН ТВ.