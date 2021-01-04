Путин подписал указ о действиях в случае угрозы ЧС из-за инфекций

Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий порядок действий властей в случае возникновения угрозы ЧС из-за распространения инфекций.

Указ президента РФ, опубликованный на официальном портале правовой информации, определяет порядок действий органов публичной власти по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом и распространением на территории страны опасных инфекционных заболеваний.

Согласно документу, Правительство РФ должно в трёхмесячный срок разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций такого рода.

Указом определено, что Роспотребнадзор устанавливает уровень угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения (1 — инфекция с угрозой распространения выявлена в иностранных государствах, 2 — единичные случаи и локальные очаги в РФ, 3 — распространение инфекции на территории одного и более субъектов РФ). Координационный совет при правительстве в случае необходимости формирует оперативный штаб, действующий в соответствии с утверждённым порядком.

Указ вступил в силу с момента его подписания президентом РФ.