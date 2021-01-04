Самочувствие народной артистки СССР Алисы Фрейндлих стало улучшаться.
Напомним, что звезда советского кино была госпитализирована 25 декабря с коронавирусной инфекцией.
"Отмечается незначительная положительная динамика, Алиса Бруновна начала выполнять несложные дыхательные упражнения", — сообщила представитель больницы №122 в Санкт-Петербурге.
2 января сообщалось, что состояние Фрейндлих оценивается как стабильно тяжёлое. Вместе с актрисой от коронавирусу лечатся её дочь и внучка. Они идут на поправку.
Также стало известно, что знаменитому актёру театра и кино Олегу Басилашвили тоже не удалось избежал заражения вирусом COVID-19.
Ранее многие учёные и медики высказывались, что пандемия коронавируса — это лишь "разминка" перед настоящей угрозой.