Инвалиды получат право бесплатно получать второе высшее образование

Российский президент Владимир Путин поручил закрепить на законодательном уровне изменения, гарантирующие гражданам с инвалидностью бесплатное получение второго высшего образования, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Правительству РФ… обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, в соответствии с которыми лицам, ставшим инвалидами в трудоспособном возрасте и нуждающимся в получении новой профессии (квалификации), гарантируется возможность получения второго среднего профессионального или высшего образования на безвозмездной основе", — отмечено в перечне поручений.

Поручение должно быть исполнено до 1 июля 2021 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Также стоит напомнить, что 29 декабря Путин подписал закон о внедрении электронного сертификата, который позволит гражданам с инвалидностью и лицам, получившим травмы на производстве, приобретать технические средства реабилитации, а отдельные категории граждан смогут получить необходимые им лекарства и лечебное питание для детей-инвалидов.