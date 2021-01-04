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В России определили список обязательных ЕГЭ в 2021 году

Общество

Школьникам по-прежнему нужно будет сдавать математику и русский язык, говорится в приказе Минпросвещения.

В России определили список обязательных ЕГЭ в 2021 году

Было принято решение не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку. Экзамен на знание иностранного языка учащиеся могут сдавать по выбору. Среди предметов по выбору остались: химия, история, география, физика, биология, информатика, литература, обществознание, а также родная литература и язык.

В этом году сдача ЕГЭ будет проходить в период с 31 мая по 2 июля. Школьники, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения, будут сдавать ЕГЭ с 24 по 28 мая.

Ранее "Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив" обратился в Минпросвещения с просьбой не вводить обязательный экзамен по английскому языку. Член комитета Госдумы Алёна Аршинова заявила, что так как в российских школах не хватает квалифицированных педагогов, поэтому у большей части учеников нет возможности овладеть иностранным языком на нужном уровне, сообщает РИА Новости.

 

 

 

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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