Дочь миллиардера Романа Абрамовича выходит замуж

Наследница одного из самых богатых людей мира готовится к свадьбе.

Завидная невеста получила предложение руки и сердца от кавалера, когда Софья Абрамович со своим бойфрендом прогуливались по пляжу.

Жених сделал предложение по всем правилам: он опустился на одно колено и преподнёс будущей супруге помолвочное кольцо с бриллиантом.

Девушка дала согласие на брак, похваставшись кольцом перед подписчиками.

"Я никогда не забуду прошедшую ночь. Какое прекрасное начало нового года", — написала Софья.

О женихе известно мало. С молодым человеком Софью познакомила сестра во время карантина. Они оба проживают в Англии.

Состояние семьи невесты оценивается более чем в 10 миллиардов долларов. При этом девушка ведёт скромный образ жизни и не выставляет на показ свои финансовые возможности.