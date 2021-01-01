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Хуже уже быть не может - россияне с надеждой смотрят в 2021 год

Общество

В первый день нового года "Левада-Центр"* опубликовал результаты опроса, проведённого под занавес 2020-го. Его тема: каким был ушедший год и чего россияне ждут от его преемника.

Хуже уже быть не может - россияне с надеждой смотрят в 2021 год

Пандемии, войны и свирепые лесные пожары. Новости из 2020 года больше похожи на сценарий голливудского фильма-катастрофы. Но теперь, когда все закончилось, большинство россиян считают, что все может стать только лучше," — таков вывод социологов Центра*.

Исследование, респондентами которого стали более чем 1600 человек, показало, что шесть из десяти надеются, что наступающий год будет лучше предыдущего, и только 9% считают, что ситуация ухудшится.

Однако каждый четвертый из опрошенных сказал, что они смотрят на Новый год с чувством тревоги.

  • 71 % опрошенных заявили, что 2021 год будет тяжелым для экономики.

"На личном уровне респонденты почти полностью разделились в вопросе о том, будет ли этот год хорошим для них и их семей", — отмечено в опубликованном отчёте.

Напомним, в декабре российские ученые предупредили, что каждый третий россиянин проявляет признаки депрессии в результате бурного год,

Только четверть россиян ждёт положительных перемен в 2021 году

*зарегистрирован Минюстом России в качестве иностранного агента.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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