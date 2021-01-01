С 1 января россиянам запрещено готовить пищу на бытовых газовых плитах, которые не прошли технический осмотр.
"При эксплуатации газовых приборов запрещается… пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке", — сказано в документе, опубликованном на сайте правительства.
Напомним, в 2021 году в России вступает в силу обновлённые правила противопожарного режим .
Сборная России после победы над Швецией (4:3 ОТ) на молодёжном чемпионате мира-2021 обеспечила как минимум второе место в группе.