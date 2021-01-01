Бытовые газовые плиты с 1 января должны пройти техосмотр

С 1 января россиянам запрещено готовить пищу на бытовых газовых плитах, которые не прошли технический осмотр.

"При эксплуатации газовых приборов запрещается… пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке", — сказано в документе, опубликованном на сайте правительства.

Напомним, в 2021 году в России вступает в силу обновлённые правила противопожарного режим .