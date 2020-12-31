"Разводы и насилие": эксперт оценила последствия COVID-19 для общества

Японский врач Коити Хирахата заявил, что коронавирус влияет на головное мозг, поэтому после перенесённого заболевания у человека могут появиться такие симптомы как слабость, депрессия, "туман в голове", головная боль и т. д.

С мнением коллеги согласилась российский клинический психолог, директор Центра психологической помощи Полина Токарева. Она считает, что последствия пандемии COVID-19 ещё не один год могут преследовать людей, вне зависимости от того переболели они или нет.

"У всех будет наблюдаться посттравматический стресс, пока мы ещё до этого не дошли, что мы в стрессе, но психологические последствия мы будем видеть не один год. И есть ещё синдром, который называется постравматическое расстройство, то есть в психологическом плане мы очень долго не вылечимся от коронавируса и никакая вакцина здесь не поможет, потому что последствия как после войны", — отметила Токарева.

Эксперт считает, что бытовые проявления этого расстройства уже можно увидеть. Например, в Сакнт-Петербурге уровень преступности вырос на 40%, также увеличилось число разводов.

"Мы видим кучу разводов, волну насилия. Посттравматические расстройства будут выражаться в тревожности, а наша национальная черта — тревожность быстро перерастает в агрессию. Очень многие семьи разрушились. Люди пересмотрели отношения к семье, друзьям, деньгам, одиночеству и партнёрам — так что последствия очень масштабные", — пояснила Токарева.

В случае проявлении повышенной тревожности и депрессии психолог рекомендует сразу же обращаться к профильным специалистам.