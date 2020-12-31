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Султан Хамзаев призвал наложить запрет на продажу детского шампанского

Общество

Депутат Виталий Милонов призвал запретить детское шампанское, аргументируя это тем, что данный напиток способствует формированию у детей привычки к употреблению более крепких спиртных напитков. О том, почему до сих пор не запрещена продажа этого "детского" напитка, в интервью "Правде.Ру" рассказал член Общественной палаты России, руководитель организации "Трезвая Россия" Султан Султанович Хамзаев.

Султан Хамзаев призвал наложить запрет на продажу детского шампанского

"Во-первых, само явление "детское шампанское", конечно, кощунственно с точки зрения той динамики, которая идёт посредством рекламы потребления алкоголя в детской среде. Мы это понимаем.

Во-вторых, удивляет, конечно, поведение и высказывание депутата Милонова, потому что он депутат Государственной Думы Российской Федерации, наделен полномочиями и властью, имеет конституционное право выходить с законодательными инициативами. Но только каждый год под Новый год Милонов выходит с шумными заявлениями, но ни одного законопроекта по этой теме он не внёс в Госдуму. Вот это, конечно, удручает.

Я считаю, что депутаты — не общественники, они не должны просто заявлять, они должны работать в этом направлении. Конечно, детское шампанское должно быть запрещено — и производство, и продажа. И мы этого добиваемся и добьёмся. Я в этом уверен", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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