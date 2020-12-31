Малышева назвала селёдку под шубой средством от коронавируса

Многие россияне готовят на новый год селёдку под шубой. Оказывается, это не только очень вкусное блюдо, но и средство, которое может защитить от заражения COVID-19. Об этом в эфире передачи "Жить здорово!" заявила врач и телеведущая Елена Малышева.

Всё дело в рыбе, которая входит в состав этого салата.

В селёдке содержится большое количество витамина D, который играет важную роль для поддержания работы иммунной системы.

"Этот витамин — мощнейший стимулятор наших иммунных клеток, которые жрут коронавирус, простите за грубость за столом", — пояснила Малышева.

У людей с дефицитом витамина D коронавирус протекает в два раза тяжелее, и они в два раза чаще умирают в случае тяжёлого течения заболевания, пояснил соведущий Малышевой, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус.

Другие компоненты слоёной закуски менее полезны, отмечают врачи, но всё же играют свою роль для организма, сообщает ФБА "Экономика сегодня".