Россиянам посоветовали самостоятельно готовить майонез для салатов

Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют самостоятельно готовить майонез для салатов. Это позволит снизить калорийность блюд на новогоднем столе, сообщает Life. ru со ссылкой на сайт ведомства.

"Домашний майонез готовят из яичного желтка, растительного масла (оливкового или подсолнечного), горчицы, уксуса, соли и некоторых пряностей. Такой майонез станет источником пользы и настоящего вкуса", — отметили в Роспотребнадзоре.

Также специалисты дали несколько советов, на что обратить внимание при выборе майонеза в магазине.

Во-первых, продукт не должен содержать большое количество комков и пузырьков воздуха. Срок хранения составляет не более 30-45 дней в закрытой упаковке при температуре хранения не выше +10 ˚С и 90-120 дней при температуре хранения от +10 ˚С до +18 ˚С.

Заправку желательно использовать в течение недели после вскрытия упаковки.