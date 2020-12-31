Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь

Специалисты онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование с целью выяснить, что раздражает россиян в новогоднюю ночь.

Оказалось, что большинство российских граждан недовольны шумом от взрывов петард.

Родителей маленьких детей и домашних животных раздражают громкие звуки от салютов.

10% опрошенных сообщили, что им не нравится, что в период новогодних праздников возрастает количество людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

8% респондентов не устраивает, что в новогодних передачах принимают участие одни и те же артисты. 2% участников опросов недовольны тем, что новогодние праздники слишком быстро заканчиваются, сообщает ФАН.

Ранее социальная сеть "Одноклассники" совместно со специалистами исследовательского центра ResearchMe провела опрос, который показал, сколько денег россияне потратят на новогодние подарки.