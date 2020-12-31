Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Андрей Малахов рассказал о конфликте с Яной Рудковской
Беременная женщина пострадала в ДТП в Брянске
Физики предполагают, что мы живём в Мультивселенной
Елизавета II наградила Хэмилтона рыцарским титулом
В результате взрыва автомобиля в Кабуле погиб человек
Мясников предупредил россиян о смертельно опасной ошибке при похмелье
Панин пытался достичь внутреннего блаженства необычным способом
Comedy Club предсказали судьбу "тухлого новогоднего огонька"
Для прибывших на Бали туристов ввели пятидневный карантин

Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь

Общество

Специалисты онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование с целью выяснить, что раздражает россиян в новогоднюю ночь.

Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь

Оказалось, что большинство российских граждан недовольны шумом от взрывов петард.

Родителей маленьких детей и домашних животных раздражают громкие звуки от салютов.

10% опрошенных сообщили, что им не нравится, что в период новогодних праздников возрастает количество людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

8% респондентов не устраивает, что в новогодних передачах принимают участие одни и те же артисты. 2% участников опросов недовольны тем, что новогодние праздники слишком быстро заканчиваются, сообщает ФАН.

Ранее социальная сеть "Одноклассники" совместно со специалистами исследовательского центра ResearchMe провела опрос, который показал, сколько денег россияне потратят на новогодние подарки.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
В результате взрыва автомобиля в Кабуле погиб человек
Мясников предупредил россиян о смертельно опасной ошибке при похмелье
Панин пытался достичь внутреннего блаженства необычным способом
ОМОН стал аргументом в информационной войне
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь
Comedy Club предсказали судьбу "тухлого новогоднего огонька"
Для прибывших на Бали туристов ввели пятидневный карантин
В Атлантическом океане открыли 12 новых видов живых существ
Петросян сделал своё отцовство темой новогоднего номера
Стали известны соперники сборной России в четвертьфинале МЧМ
Популярное
Мир. Новости мира
"Закрытая тема": украинцам рассказали про двойное гражданство с Россией

Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".

"Закрытая тема": украинцам рассказали про двойное гражданство с Россией
Оператор ГТС Украины хочет отказаться от российского оборудования
Новости Украины
Оператор ГТС Украины хочет отказаться от российского оборудования
Мир. Новости мира
Командующий ВСУ рассказал о Донбассе, России и гибридной войне
Новости Белоруссии
Эксперт прокомментировал "план Путина - Патрушева" по Белоруссии
Василий Амирджанов ОМОН стал аргументом в информационной войне Василий Амирджанов Игорь Буккер Геноцид индейцев признали, но количество жертв сократили Игорь Буккер Любовь Степушова Трампу нужен удар по Ирану Любовь Степушова
Комментарии
Михаил Касьянов: Россией будут править автоматы
Игорь Гундаров: Федоров — против Путина и Конституции
Игорь Гундаров: Федоров — против Путина и Конституции
Михаил Касьянов: Россией будут править автоматы
Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем
Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем
Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м
Михаил Касьянов: Россией будут править автоматы
Названы вопросы, которые люди пишут Путину
Михаил Касьянов: Россией будут править автоматы
Тиньков о российских футболистах: "Выглядят уже получше"
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Зачем Бог сотворил мир и какое наше место в этом мире
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
Разъединенные Штаты Америки — скорая реальность
Пушков - Кулебе: "Сам ты гибридное оружие!"
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников